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Военные новости ★ спецоперация

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12 августа – День Военно-воздушных сил России

12 августа – День Военно-воздушных сил России Как и каждый год, в 2024-м День ВВС отмечается в нашей стране 12 августа.

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