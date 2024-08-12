12 августа – День Военно-воздушных сил России Как и каждый год, в 2024-м День ВВС отмечается в нашей стране 12 августа.
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12 августа – День Военно-воздушных сил России Как и каждый год, в 2024-м День ВВС отмечается в нашей стране 12 августа.
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