Business FM
MainЛЕНТАФИНАНСЫПОЛИТИКАОБЩЕСТВОПРАВОАВТОНЕДВИЖИМОСТЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Business FM

65 776 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Суд незаконный,как и судья мигрант из Мексики!Суд вынесет приго...
  • Evgeni Velesik
    В былые времена "мася-мася" подзывали козу кусочком хлебушка! Оки хреновые!Скуфы, нормисы и ...
  • Evgeni Velesik
    Выбросьте еë на помойку лучше! Всё сроки годности закончились!Цены на икру выро...

РБК: поставки краба на рынок РФ выросли за год на 20%

РБК: поставки краба на рынок РФ выросли за год на 20%

И как отмечают опрошенные «Бизнес FM» эксперты, в России начала формироваться культура потребления отечественных морепродуктов, локомотивом которой стал крабПоставки краба на рынок России выросли за год на 20%, до 8 тысяч тонн, сообщает РБК со ссылкой на Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх