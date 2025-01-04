РБК: поставки краба на рынок РФ выросли за год на 20%

И как отмечают опрошенные «Бизнес FM» эксперты, в России начала формироваться культура потребления отечественных морепродуктов, локомотивом которой стал крабПоставки краба на рынок России выросли за год на 20%, до 8 тысяч тонн, сообщает РБК со ссылкой на Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников.