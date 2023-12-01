Amazon запустил свой ИИ. Его зовут Q

Amazon представляет чат-бот Q с искусственным интеллектом для клиентов AWSНа недавней конференции AWS re:Invent в Лас-Вегасе компания Amazon объявила о запуске «Q», чат-бота на базе искусственного интеллекта, предназначенного для помощи клиентам AWS.
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