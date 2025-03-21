В Думе предложили судить лиц за рубежом, совершивших преступления против России

В Госдуме предложили проводить судебные разбирательства заочно, в том числе вынесение приговоров, против любых лиц, совершивших преступления против безопасности России, заявила вице-спикер Госдумы, одна из авторов законопроектов Ирина Яровая.
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