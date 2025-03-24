Экипаж первой коммерческой пилотируемой миссии по исследованию полярных регионов Земли завершил тренировки

Члены экипажа миссии Fram2 (слева направо): Эрик Филлипс, Чун Ван, Рабеа Рогге и Яннике Миккельсен / © SpaceX Недавно экипаж Fram2, состоящий из четырех непрофессиональных астронавтов — Чун Вана, Яннике Миккельсена, Эрика Филлипса и Рабеа Рогге, — завершил обучение и тренировки.
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