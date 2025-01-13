Дайджест дня: конец Jiyue, дизельный Патриот и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Компания Jiyue, созданная в 2023 году корпорациями Geely и Baidu, окончательно закрывается.
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