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RT Russia

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Захарова иронично отреагировала на слова нового премьера Британии о надежде

Захарова иронично отреагировала на слова нового премьера Британии о надежде

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова иронично отреагировала на обещания нового британского премьера Энди Бёрнема «вернуть надежду», предположив, что она может прятаться в Букингемском дворце.

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