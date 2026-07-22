Захарова иронично отреагировала на слова нового премьера Британии о надежде

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова иронично отреагировала на обещания нового британского премьера Энди Бёрнема «вернуть надежду», предположив, что она может прятаться в Букингемском дворце.
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