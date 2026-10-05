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Царьград

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Суд взыскал 4,45 млн рублей за уничтожение плодородной почвы под Новороссийском

Суд взыскал 4,45 млн рублей за уничтожение плодородной почвы под Новороссийском

Октябрьский районный суд Краснодара обязал владельца сельскохозяйственного участка в поселке Алексино выплатить Новороссийску 4 452 220,50 рубля за снятие плодородного слоя почвы без последующего восстановления.

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