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Царьград

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Пятеро подростков задержаны за нападение на музыкантов в Нижнем Новгороде

Пятеро подростков задержаны за нападение на музыкантов в Нижнем Новгороде

Полицейскими установлены личности всех участников нападения на музыкантов в центре Нижнего Новгорода, произошедшего на улице Большой Покровской.

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