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Пронедра

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Китаю приходится переводить НПЗ на нефть из Ирака из-за ограничений США

Китаю приходится переводить НПЗ на нефть из Ирака из-за ограничений США

Китайские независимые нефтепереработчики начали активно переключаться на иракскую нефть после резкого сокращения поставок из Ирана.

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