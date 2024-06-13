В США правозащитники намерены оспорить в суде новые правила предоставления убежища

Американский союз гражданских свобод (ACLU), Техасский проект гражданских прав и другие организации по защите гражданских прав подали иск, оспаривающий указ президента США Джо Байдена, ужесточающий миграционную политику.
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