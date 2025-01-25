Как в жизни выглядят 15 вещей из остросюжетных фильмов

Согласитесь, фантастические и приключенческие фильмы будоражат воображение? Хотя режиссеры мастерски переносят нас в придуманный мир на экране, заставляя поверить в происходящее, кто отказался бы увидеть в реальности то, что мы обычно видим только в кино? Эта подборка покажет вам, как в жизни выглядят вещи, которые знакомы нам по остросюжетным фильмам:1.