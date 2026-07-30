Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Не сердится, а обрести здоровую злость

С. В  Лавров  дал большое  интервью генеральному директору  ТАСС А.О.Кондрашову. Это  хорошо, ибо  в  последнее время  у нас в  информационном    пространстве  стало  мало Лаврова (которого  все добрые  русские  люди   уважают) и  много  дмитриевых, ушаковых и  песковых, от которых  добрых  русских  людей трясёт.

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