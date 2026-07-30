Не сердится, а обрести здоровую злость

С. В Лавров дал большое интервью генеральному директору ТАСС А.О.Кондрашову. Это хорошо, ибо в последнее время у нас в информационном пространстве стало мало Лаврова (которого все добрые русские люди уважают) и много дмитриевых, ушаковых и песковых, от которых добрых русских людей трясёт.