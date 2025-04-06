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Царьград

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Губернатор Херсонской области предложил создать "санитарную зону" безопасности

Губернатор Херсонской области предложил создать "санитарную зону" безопасности

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предложил создать "санитарную зону" для отдаления украинских войск от границ региона.

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