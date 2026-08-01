Права человека: Курашкевич требует медицинской помощи в Грузии

Вице-президент Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников сообщил, что состояние здоровья задержанной в Грузии по запросу США русской Татьяны Курашкевич ухудшилось в СИЗО, что требует срочного медицинского вмешательства.
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