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Царьград

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Права человека: Курашкевич требует медицинской помощи в Грузии

Права человека: Курашкевич требует медицинской помощи в Грузии

Вице-президент Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников сообщил, что состояние здоровья задержанной в Грузии по запросу США русской Татьяны Курашкевич ухудшилось в СИЗО, что требует срочного медицинского вмешательства.

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