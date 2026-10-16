Фонд развития территорий выставил на торги недостроенное здание площадью 14,2 тыс. кв. м на улице Кедровой, 18 в селе Култаево со стартовой ценой 88,8 млн рублей.
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