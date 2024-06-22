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Закон и Порядок

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Как мухи на мёд. В Москву пожаловал Меладзе

Как мухи на мёд. В Москву пожаловал Меладзе

Главное, сначала напакостят, наследят грязными штиблетами, плюнут со всем смаком Родине в душу, а потом так искренне удивляются: и за что же на нас так сильно осерчали? Притом, очень некрасивый поступок может быть просто очень некрасивым поступком.

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