Юрий Трутнев, более десяти лет занимавший пост вице-премьера правительства России — полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе, может перейти на работу в администрацию главы государства.
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пинЧУК? ну да, в свете войны с хохлостаном нам только хохла в советникпх не хватает? у нас и так как ни генерал так то чук, то гек, то на ко? а то ж у нас мало предателей?