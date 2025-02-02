Россиянам больше нельзя экономить, оплачивая отопление равномерно в течение года

Доцент Михаил Косов прокомментировал информационному агентству «Прайм» вступающее в силу с 1 марта 2025 года нововведение Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства касательно порядка оплаты отопления жилых помещений .
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