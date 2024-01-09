В марте 2022 года в процессе российско-украинских переговоров в Стамбуле были согласованы некоторые вопросы урегулирования.
Российская армия перешла к «распределенному давлению» на ВСУ
Комментарии
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Михалыч
Распределенное давление - это азы военного искусства наступления.
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23 час.
Nikolay Zakharov
Самое главное разбомбить инфоцентры Украины,как вещателей во вне,так и внутри,чтобы они не имели возможности поднимать ВСУ на смертельные подвиги во благо Западных хозяев их страны.
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23 час.
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