Ваш браузер не поддерживает видео. Как сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Андрей Клинов, подразделения группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Орехов, Кирово и Одаровка Запорожской области.