Юморные рассказы — В среду тебя ждёт встреча с бывшей, — сказала Лена, отрываясь от телефона.
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Интересно кто же это Пишет гороскопы.