Татарстан вәкиллеге һәм Казан мәдәният институты уртак проектлар планлаштырды

ТР вице-премьеры – Татарстанның Россиядәге тулы вәкаләтле вәкиле Равил Әхмәтшин Казан дәүләт мәдәният институты ректоры Роза Әхмәдиева белән башкалада уртак мәдәни проектлар гамәлгә ашыру хакында фикер алышты.
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