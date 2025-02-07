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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Татарстан вәкиллеге һәм Казан мәдәният институты уртак проектлар планлаштырды

ТР вице-премьеры – Татарстанның Россиядәге тулы вәкаләтле вәкиле Равил Әхмәтшин Казан дәүләт мәдәният институты ректоры Роза Әхмәдиева белән башкалада уртак мәдәни проектлар гамәлгә ашыру хакында фикер алышты.

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