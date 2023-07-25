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Белый дом: Агрессивность собаки Байденов связана со стрессовой обстановкой в резиденции

Белый дом: Агрессивность собаки Байденов связана со стрессовой обстановкой в резиденции

Агрессивность пса Коммандера, принадлежащего главе Соединенных Штатов Америки Джо Байдену, связана со стрессовой обстановкой в доме президента и его семьи, сообщила во время брифинга для представителей СМИ пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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