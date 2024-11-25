Свердловчанин получил 21 тысячу рублей за участие в СВО

Военнослужащий из Талицы получал всего по 21 тысяче рублей за участие в спецоперации РФ на Украине. Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов рассказал, что с просьбой о помощи к нему обратилась мать солдата.
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