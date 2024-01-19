Обряды на Крещение 19 января: на деньги, на удачу и на исполнение желаний Анна ФедороваС незапамятных времен в народной культуре присутствуют различные ритуалы, направленные на привлечение финансового благополучия, удачи и исполнения самых заветных желаний.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии