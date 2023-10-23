Умер бывший первый замминистра обороны и депутат Игорь Пузанов

ТАСС/Дружинин Алексей Бывший первый заместитель министра обороны России и депутат Госдумы Игорь Пузанов скончался в Москве в воскресенье, 22 октября, в возрасте 76 лет, сообщил журналистам руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.
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