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Умер бывший первый замминистра обороны и депутат Игорь Пузанов

Умер бывший первый замминистра обороны и депутат Игорь Пузанов

ТАСС/Дружинин Алексей Бывший первый заместитель министра обороны России и депутат Госдумы Игорь Пузанов скончался в Москве в воскресенье, 22 октября, в возрасте 76 лет, сообщил журналистам руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.

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