Врач предупредил россиян о повышенной чувствительности суставов в холодные дни зимы

Ортопед Первого МГМУ им. Сеченова, спортивный врач, хирург Андрей Литвиненко в беседе с Life.ru предупредил, что холодная погода и резкие изменения атмосферного давления могут существенно ухудшить состояние суставов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии