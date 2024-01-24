Депутат Государственной думы от КПРФ Михаил Матвеев в беседе с журналистами поделился своим мнением по поводу растущего влияния ислама в мире.
Депутат Матвеев испугался угроз Кадырова и извинился за слова о мусульманах
Комментарии
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ХГ
Халилов Гусман
Однозначно, у Матвеева просматривается возбуждение ненависти и вражды по признакам религиозной принадлежности. Достигается это методом огульного обобщения: отрицательные свойства частей объявляются, выставляются как общие свойства ислама. При этом еще создаётся впечатление, что государство спит, бездействует. Поэтому Кадыров вынужден опровергают эту ложь.
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2 час.
Сергей Кептицин
может, нормальные мусульманцы в Чечне? А говно-исламцы - в РФ?
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38 мин.
Виктор Геманов
В вопросах религии и национальности нужно быть особо внимательными (опыт развала СССР показывает это), чётче надо формулировать свои мысли и выступления. Так что, в принципе, прав и тот, и другой, а результатами воспользуется третий!
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16 мин.
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