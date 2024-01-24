Депутат Матвеев испугался угроз Кадырова и извинился за слова о мусульманах

Однозначно, у Матвеева просматривается возбуждение ненависти и вражды по признакам религиозной принадлежности. Достигается это методом огульного обобщения: отрицательные свойства частей объявляются, выставляются как общие свойства ислама. При этом еще создаётся впечатление, что государство спит, бездействует. Поэтому Кадыров вынужден опровергают эту ложь.

Виктор Геманов

В вопросах религии и национальности нужно быть особо внимательными (опыт развала СССР показывает это), чётче надо формулировать свои мысли и выступления. Так что, в принципе, прав и тот, и другой, а результатами воспользуется третий!