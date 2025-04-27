Россия сорвала переговоры Трампа и Зеленского отличной новостью о Курске

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ Кирилл Стрельников Сегодня западная дипломатия прилежно напяливает на себя пышные банты и бредет с ранцами в первый класс, бормоча по-русски: "Мама мыла раму.