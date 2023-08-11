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Почеттино не рассчитывает на Лукаку в «Челси». Форвард тренируется отдельно от команды

Почеттино не рассчитывает на Лукаку в «Челси». Форвард тренируется отдельно от команды

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, форвард даже тренируется один, отдельно от команды. При этом пока неизвестно, где Лукаку продолжит карьеру.

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