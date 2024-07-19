РУССКАЯ НАЦИОНА...
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Имперский военный социализм в российской перспективе

Имперский военный социализм в российской перспективе

Стране потребны путеводный православно-имперский курс и полноценная всеобъемлющая стратегия национального развития Решением на проведение специальной военной операции Россия перешла рубикон между прошлым и будущим как самой России, так и в отношеениях с Западом.

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Комментарии
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Борис Тросницкий
Не надоело ли спекулировать на слове &quot;социализм&quot;? Социализм- это диктатура класса непосредственных производителей всего материального, это передача в собственность общества всех ресурсов, средств производства и основных фондов. Это, наконец, постоянное движение в сторону строительства коммунизма. Хватит жонглировать этим словом, Гитлер тоже устанавливал свой НАЦИОНАЛЬНЫЙ социализм- доустанавливался.
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19 час.
Валерий Симоненко
СЧто: &quot;Белая армия, Чёрный барон, снова готовят нам царский трон&quot;?! Что вы, заказные &quot;политологи&quot; заталдычили об ИМПЕРСТВЕ? ОПЯТЬ намерены нам ИМПЕРАТОРА ПОСАДИТЬ?! ПУТИНА Императором сделать?  Мало ему &quot;гениальности&quot;? Императором возжелал стать? Так СЛАБАК он по всем статьям не только для Императора, но и на захудалого царька!! Какой из него, к чёртовой матери, &quot;император&quot;, если ТРУСИТ перед ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗА ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ?!  Вон, СДАЕТ и СДАЕТ позиции ... ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ СДАЕТ! Довел Россию до критической позиции своими скользкими выкрутасами -  &quot;выжидалками&quot;. А теперь не знает как выкручиваться дальше. &quot;Император&quot;! Тьфу! Совсем взбесились с возвеличиванием? Не знаете уж как и угодить? Придурки! Это же УЖЕ ПАРАНОЙЯ! Тут психиатр требуется! Только вот, вопрос: У КОГО эта самая паранойя? У претендента на &quot;престол&quot; или  У ХОЛОПОВ, хозяина величающих?!
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8 час.
МГ
Малик Гумеров
&quot;Закрепим в сознании: по опросам россиян стране в нынешних тяжелейших испытаниях и зашедшей далеко социальной несправедливости нужен совершенно иной государственный строй – ВОЕННЫЙ СОЦИАЛИЗМ, с национализацией государства и образа мыслей на время войны. Народ ждёт деприватизации разворованного национального богатства, разобранного феодал-вотчинными госкорпорациями РФии. Наигрались в либеральные реформы – ностальгируют по СССР с «атомным Православием».&quot; - ТЫ МОЖЕЩЬ И ЕЩЕ 1000 лет это  ждать и надеяться , тупо  , инфантильно !!!                                 НИКТО и НИЧЕГО ДАРМОГО НЕ ПРИНЕСЕТ !!!                                    ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ВЕРНУТЬ СВОИ ПРАВА , ВЕРНУТЬ СТРАНУ СЕБЕ = НУЖНО ДЕЙСТВОВАТЬ = ПЕРЕХВАТЫВАТЬ ВЛАСТЬ У  СУЩЕСТВУЮЩЕЙ  СИСТЕМЫ (антинародной , антстрановой) ВЛАСТИ !!!    ПОХОРОНИТЬ КАПИТАЛИЗМ  и ВЫСТРОИТЬ ЦЕЛИ ДЛЯ  БЛАГА СТРАНЫ И НАРОДА !        Что предлагает и Путин !  Но овечки население пока не слышат этого !
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3 час.

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