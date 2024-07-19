Стране потребны путеводный православно-имперский курс и полноценная всеобъемлющая стратегия национального развития Решением на проведение специальной военной операции Россия перешла рубикон между прошлым и будущим как самой России, так и в отношеениях с Западом.
Имперский военный социализм в российской перспективе
Комментарии
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Борис Тросницкий
Не надоело ли спекулировать на слове "социализм"? Социализм- это диктатура класса непосредственных производителей всего материального, это передача в собственность общества всех ресурсов, средств производства и основных фондов. Это, наконец, постоянное движение в сторону строительства коммунизма. Хватит жонглировать этим словом, Гитлер тоже устанавливал свой НАЦИОНАЛЬНЫЙ социализм- доустанавливался.
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19 час.
Валерий Симоненко
СЧто: "Белая армия, Чёрный барон, снова готовят нам царский трон"?! Что вы, заказные "политологи" заталдычили об ИМПЕРСТВЕ? ОПЯТЬ намерены нам ИМПЕРАТОРА ПОСАДИТЬ?! ПУТИНА Императором сделать? Мало ему "гениальности"? Императором возжелал стать? Так СЛАБАК он по всем статьям не только для Императора, но и на захудалого царька!! Какой из него, к чёртовой матери, "император", если ТРУСИТ перед ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗА ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ?! Вон, СДАЕТ и СДАЕТ позиции ... ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ СДАЕТ! Довел Россию до критической позиции своими скользкими выкрутасами - "выжидалками". А теперь не знает как выкручиваться дальше. "Император"! Тьфу! Совсем взбесились с возвеличиванием? Не знаете уж как и угодить? Придурки! Это же УЖЕ ПАРАНОЙЯ! Тут психиатр требуется! Только вот, вопрос: У КОГО эта самая паранойя? У претендента на "престол" или У ХОЛОПОВ, хозяина величающих?!
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8 час.
МГ
Малик Гумеров
"Закрепим в сознании: по опросам россиян стране в нынешних тяжелейших испытаниях и зашедшей далеко социальной несправедливости нужен совершенно иной государственный строй – ВОЕННЫЙ СОЦИАЛИЗМ, с национализацией государства и образа мыслей на время войны. Народ ждёт деприватизации разворованного национального богатства, разобранного феодал-вотчинными госкорпорациями РФии. Наигрались в либеральные реформы – ностальгируют по СССР с «атомным Православием»." - ТЫ МОЖЕЩЬ И ЕЩЕ 1000 лет это ждать и надеяться , тупо , инфантильно !!! НИКТО и НИЧЕГО ДАРМОГО НЕ ПРИНЕСЕТ !!! ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ВЕРНУТЬ СВОИ ПРАВА , ВЕРНУТЬ СТРАНУ СЕБЕ = НУЖНО ДЕЙСТВОВАТЬ = ПЕРЕХВАТЫВАТЬ ВЛАСТЬ У СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ (антинародной , антстрановой) ВЛАСТИ !!! ПОХОРОНИТЬ КАПИТАЛИЗМ и ВЫСТРОИТЬ ЦЕЛИ ДЛЯ БЛАГА СТРАНЫ И НАРОДА ! Что предлагает и Путин ! Но овечки население пока не слышат этого !
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3 час.
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