Имперский военный социализм в российской перспективе

Валерий Симоненко

СЧто: "Белая армия, Чёрный барон, снова готовят нам царский трон"?! Что вы, заказные "политологи" заталдычили об ИМПЕРСТВЕ? ОПЯТЬ намерены нам ИМПЕРАТОРА ПОСАДИТЬ?! ПУТИНА Императором сделать? Мало ему "гениальности"? Императором возжелал стать? Так СЛАБАК он по всем статьям не только для Императора, но и на захудалого царька!! Какой из него, к чёртовой матери, "император", если ТРУСИТ перед ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗА ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ?! Вон, СДАЕТ и СДАЕТ позиции ... ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ СДАЕТ! Довел Россию до критической позиции своими скользкими выкрутасами - "выжидалками". А теперь не знает как выкручиваться дальше. "Император"! Тьфу! Совсем взбесились с возвеличиванием? Не знаете уж как и угодить? Придурки! Это же УЖЕ ПАРАНОЙЯ! Тут психиатр требуется! Только вот, вопрос: У КОГО эта самая паранойя? У претендента на "престол" или У ХОЛОПОВ, хозяина величающих?!