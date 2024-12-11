В Госдуме предложили продавать алкоголь только по спецотметке на Госуслугах

По мнению одного из депутатов, в стране необходимо создать мощную антиалкогольную пропаганду.Депутат Госдумы России от фракции ЛДПР Андрей Свинцов предложил продавать алкогольную продукцию только при специальной отметке на сайте Госуслуг.
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