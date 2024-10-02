Коммунальные услуги снова подорожают. 😨😨😨 Цены вырастут с 1 июля 2025 года сразу на 11,9%. Также на 10,3% вырастут тарифы на газ.
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Коммунальные услуги снова подорожают. 😨😨😨 Цены вырастут с 1 июля 2025 года сразу на 11,9%. Также на 10,3% вырастут тарифы на газ.