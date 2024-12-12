Фонд TON официально зарегистрирован в нормативной базе Абу-Даби (ADGM)

TON Foundation, организация, стоящая за блокчейном TON, зарегистрировалась в ОАЭ в качестве компании Distributed Ledger Technology (DLT) , чтобы расширить свое присутствие на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии