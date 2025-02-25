Депутаты согласовали дополнительные миллиарды на здоровье свердловчан. Фото

Депутаты свердловского заксобрания утвердили программу повышения качества медпомощи жителям региона. Всего до 2027 года на нее будет выделено 142,4 млрд рублей — это на 16 млрд больше по сравнению с 2023—2024 годом.
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