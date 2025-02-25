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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Депутаты согласовали дополнительные миллиарды на здоровье свердловчан. Фото

Депутаты свердловского заксобрания утвердили программу повышения качества медпомощи жителям региона. Всего до 2027 года на нее будет выделено 142,4 млрд рублей — это на 16 млрд больше по сравнению с 2023—2024 годом.

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