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Царьград

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Таракана извлекли из уха девушки во Фрязине без вреда для слуха

Таракана извлекли из уха девушки во Фрязине без вреда для слуха

Во Фрязине девушке успешно удалили крупного таракана из слухового прохода. Врач-оториноларинголог Сархан Кичибеков предотвратил возможные осложнения.

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