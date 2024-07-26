Власти Украины осознали бесперспективность возложения своих надежд на поддержку Запада, считает эксперт Института национальной стратегии Университета Цинхуа, старший научный сотрудник аналитического института «Тайхэ» Цянь Фэн.
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