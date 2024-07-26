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Китайский эксперт: Киев понял бесперспективность возложения надежд на Запад

Китайский эксперт: Киев понял бесперспективность возложения надежд на Запад

Власти Украины осознали бесперспективность возложения своих надежд на поддержку Запада, считает эксперт Института национальной стратегии Университета Цинхуа, старший научный сотрудник аналитического института «Тайхэ» Цянь Фэн.

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