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Царьград

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Сперцян забил третий гол за "Аль-Ахли" в разгроме "Эр-Рияда"

Сперцян забил третий гол за "Аль-Ахли" в разгроме "Эр-Рияда"

В пятом туре чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Ахли» на своем поле в Джидде разгромил «Эр-Рияд» со счетом 5:0.

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