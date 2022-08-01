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Медведев о борьбе за первую строчку рейтинга: «Знаю, что если до конца сезона не выиграю все турниры, то, скорее всего, №1 по итогам года будет Рафа»

Первая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал борьбу за то, что остаться №1. До конца сезона ему предстоит защищать больше всех очков, и в теории он может потерять первую строчку уже 15 августа.

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