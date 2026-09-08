В Тюмени мужчина облил спящего знакомого горючим и поджег во дворе дома

В Тюмени мужчина облил горючим и поджег 54-летнего знакомого, решив, что тот украл его мобильный телефон.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- РИА Новости: ФСИН...
- АИ "За рулем" раскри...
- Главком НАТО Грин...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым