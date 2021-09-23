Любопытно, однако

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Выборы в Государственную думу Российской империи, как же это было умно! Сейчас бы так...

Выборы в Государственную думу Российской империи, как же это было умно! Сейчас бы так...

автор - Взгляд в глубину веков 💬 ."в 1906 году право голоса имели только те люди, которые не зависели ни от кого, т.

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Wlad Wlad
А разве сейчас с "женщинами" по другому? Если НИ ОДНА "образованная женщина" не смогла ДАЖЕ ОКУПИТЬ затраты на ее образование, то разве она является "легитимным членом общества"?
Wlad Wlad
Кстати, "современные женщины" выходят замуж ЗА ГОСУДАРСТВО, которое ГРАБИТ ДЕТЕЙ И ПЕНСИОНЕРОВ, чтобы их СОДЕРЖАТЬ.

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