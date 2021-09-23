Выборы в Государственную думу Российской империи, как же это было умно! Сейчас бы так...

Любопытно, однакоПолитикаВыборы в Государственную думу Российской империи, как же это было умно! Сейчас бы так... автор - Взгляд в глубину веков 💬 ."в 1906 году право голоса имели только те люди, которые не зависели ни от кого, т.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьWlad WladА разве сейчас с "женщинами" по другому? Если НИ ОДНА "образованная женщина" не смогла ДАЖЕ ОКУПИТЬ затраты на ее образование, то разве она является "легитимным членом общества"?Wlad WladКстати, "современные женщины" выходят замуж ЗА ГОСУДАРСТВО, которое ГРАБИТ ДЕТЕЙ И ПЕНСИОНЕРОВ, чтобы их СОДЕРЖАТЬ.Комментировать
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