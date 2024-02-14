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Свердловская прокуратура встречает Владимира Путина

Свердловская прокуратура встречает Владимира Путина

Сегодня утром прямо на заседании в прокуратуре Первоуральска (Свердловская область) по прямому указанию руководителя прокуратуры муниципального образования Владимира Курочкина в жесткой форме был задержан врио гендиректора «Водоканала» города Сергей Матафонов, пробывший на этой должности одну неделю.

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