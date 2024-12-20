Председатель СК России поручил доложить об обстоятельствах осуществления противоправных действий в отношении жительницы Краснодарского края

В сети Интернет опубликовано обращение в адрес Председателя СК России от жительницы Краснодара, в котором она сообщает, что ее бывший супруг угрожает ей убийством и поджогом дома, требуя переписать имущество на их общего сына.
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