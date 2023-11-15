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«Эту войну Украина проиграла вчистую, а 2024 будет страшным»: Арестович даёт прогноз

«Эту войну Украина проиграла вчистую, а 2024 будет страшным»: Арестович даёт прогноз

Бывший советник главы администрации Зеленского Алексей Арестович, ставший эдаким украинским Владиславом Сурковым, опубликовал в своём Telegram-канале почти программный текст о том, что ожидает Украину в обозримом будущем, иронично обыграв свои же слова о победе за «две-три недели», сказанные им в феврале 2022 года.

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Комментарии
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Лев Добрый
Надо пережить 2023 год, впереди кобылы не беги, ещё декабрь не наступил!👀😱😜🖕
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19 час.
Olegus
«Политик должен предсказать, что случится через неделю, месяц, год, а потом убедительно объяснить, почему это не случилось». У. Черчилль
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19 час.

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