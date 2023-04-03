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Следственный комитет заявил о задержании Дарьи Треповой, подозреваемой в убийстве военкора Татарского

Следственный комитет заявил о задержании Дарьи Треповой, подозреваемой в убийстве военкора Татарского

Следственный комитет Российской Федерации выступил с заявлением о задержании Дарьи Треповой, которая является подозреваемой в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского, погибшего в воскресенье в результате взрыва в Санкт-Петербурге.

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