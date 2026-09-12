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Новости Тамбова

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Кредиты под 5%, переработка сырья и роботизация: Слуцкий высказался о развитии промышленности

Кредиты под 5%, переработка сырья и роботизация: Слуцкий высказался о развитии промышленности

Фото: ЛДПР Стоимость кредитов для предприятий, переработка российского сырья внутри страны, роль государства в стратегических отраслях и кадровая политика стали одной из больших экономических тем интервью председателя ЛДПР Леонида Слуцкого «Газете.

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