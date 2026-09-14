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Царьград

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Лунный календарь садовода: что делать на участке до 30 сентября

Лунный календарь садовода: что делать на участке до 30 сентября

Лунный календарь с 27 по 30 сентября советует садоводам проводить санитарную обрезку, собирать урожай на длительное хранение, делить кусты и пересаживать саженцы.

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