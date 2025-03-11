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Царьград

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Дело судьи Хахалевой: Азербайджан играет с Россией в дурную игру

Дело судьи Хахалевой: Азербайджан играет с Россией в дурную игру

В конце января 2025 года в Азербайджане, в столичном аэропорту, была задержана бывший федеральный судья Краснодарского края Елена Хахалёва, известная как "Золотая судья".

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