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  • Игорь Михайлович
    конечно... 😅Шансов нет? Ураль...
  • Игорь Михайлович
    да без разницы, кто будет мажоритарным акционером. для обычных людей это не будет вообще иметь никакого значения. ну ...Шансов нет? Ураль...
  • Аудрюс
    Я так понимаю, национализация предприятий это только начало? А квартиры, государственные дачи, которые были приватизи...Шансов нет? Ураль...

Шансов нет? Уральские олигархи не хотят отдавать заводы государству

Шансов нет? Уральские олигархи не хотят отдавать заводы государству

Бывшие владельцы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Людмила, Юрий и Михаил Антиповы пытаются вернуть свое имущество, которое по решению суда передано государству.

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Комментарии
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Аудрюс
Я так понимаю, национализация предприятий это только начало? А квартиры, государственные дачи, которые были приватизированы, будут национализироваться?
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10 час.
Игорь Михайлович
да без разницы, кто будет мажоритарным акционером. для обычных людей это не будет вообще иметь никакого значения. ну будет им государство, и что с того? государство, это вообще понятие расплывчатое в нашей стране. до этого сливки снимала одна семья, теперь это будут делать 5...10 семей. вот и вся разница.
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10 час.
Игорь Михайлович
конечно... 😅
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10 час.

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