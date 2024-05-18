Бывшие владельцы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Людмила, Юрий и Михаил Антиповы пытаются вернуть свое имущество, которое по решению суда передано государству.
Шансов нет? Уральские олигархи не хотят отдавать заводы государству
Комментарии
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Аудрюс
Я так понимаю, национализация предприятий это только начало? А квартиры, государственные дачи, которые были приватизированы, будут национализироваться?
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10 час.
Игорь Михайлович
да без разницы, кто будет мажоритарным акционером. для обычных людей это не будет вообще иметь никакого значения. ну будет им государство, и что с того? государство, это вообще понятие расплывчатое в нашей стране. до этого сливки снимала одна семья, теперь это будут делать 5...10 семей. вот и вся разница.
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10 час.
Игорь Михайлович
конечно... 😅
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10 час.
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