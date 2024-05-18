Шансов нет? Уральские олигархи не хотят отдавать заводы государству

Я так понимаю, национализация предприятий это только начало? А квартиры, государственные дачи, которые были приватизированы, будут национализироваться?

Игорь Михайлович

да без разницы, кто будет мажоритарным акционером. для обычных людей это не будет вообще иметь никакого значения. ну будет им государство, и что с того? государство, это вообще понятие расплывчатое в нашей стране. до этого сливки снимала одна семья, теперь это будут делать 5...10 семей. вот и вся разница.